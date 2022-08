Grup de treball transversal a l'Observatori de la Igualtat

Actualitzada 31/08/2022 a les 19:03

L'executiu ha decidit substituir les comissions de l'Observatori de la Igualtat per un grup de treball transversal, segons ha notificat el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, aquest dimecres durant la roda de premsa. Així, la modificació implica que el grup treballarà per als àmbits d’actuació de les polítiques públiques vinculades a la igualtat, del qual en formaran part representants del departament d’Estadística, d’Andorra Recerca i Innovació i del Ministeri amb l'objectiu de reforçar la coordinació per recollir i analitzar les dades que han de fonamentar el treball de l’ens.Així mateix, es garanteix la participació de la societat civil mitjançant l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Ministeri que ha de convocar sessions de treball prèvies a les entitats cíviques amb la finalitat d'obtenir una aproximació més qualitativa a la realitat dels diferents grups o col·lectius per participar en l'elaboració de les propostes juntament amb l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i ser preses en consideració a l’hora de definir les prioritats de recerca i estudi de l’Observatori.Cultura ha aprovat la eclaració en qualitat de coproducció hispanoandorrana del llargmetratge ‘42 segundos’ tenint en compte el caràcter cultural del projecte, que contribueix a l’enriquiment de la diversitat de les obres cinematogràfiques que s’exhibeixen al país, i també al desenvolupament de les industries culturals andorranes, segons informa el Govern.En aquest sentit, destaca que la pel·lícula inclou diferents escenes rodades a Andorra, així com el fet que la productora andorrana participant al film ‘Imminent Produccions’ ha estatbeneficiària de subvencions al sector cultural atorgades pel Govern.