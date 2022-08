Govern inclou nous segells de qualitat per la mel i trumfes

Actualitzada 31/08/2022 a les 18:11

El consell de ministres ha aprovat al consell de ministres un nou reglament sobre el règim de qualitat controlada d'Andorra i sobre els determinats 'Producte d'Andorra', 'Producte elaborat a Andorra' i 'Recepta Tradicional d'Andorra'. Es tracta d'una distinció que té l'objectiu de distingir els productes locals i destacar la producció de proximitat. D'aquesta manera, Andorra comptarà amb dos nous segells de qualitat controlada per als productes autòctons de la mel i les trumfes, segons ha anunciat la ministra de Medi Ambient, Silvia Calvó, ampliant el règim que fins ara comptava amb la distinció per al vi, i una distinció europea per la carn de qualitat. La ministra ha afegit que es veurà l'interès en optar a aquests nous segells i en els propers mesos s'estudiarà associar-los a ajuts per donar suport al productor, de la mateixa manera que es fa actualment amb el del vi i la carn.Calvó ha explicat que aquestes distincions estipulen una sèrie de requisits que fan referència a, per exemple, la no utilització de productes químics, amb la finalitat d'establir una qualitat que diferenciï els productes dels "convencionals". A més, la ministra també ha assegurat que són útils per afavorir a la seva exportació, "lluitar contra l'intrusisme" i posar en valor els productes locals.D'altra banda, el reglament estableix els criteris i els drets d'ús del terme 'Producte d'Andorra', referint-se als productes agraris i aliemntaris obtinguts a partir de matèries primeres produïdes íntegrament a Andorra. Pel que fa a 'Producte elaborat a Andorra', s'estipula als que siguin assolits a partir de matèries primeres de fora i transformandes al Principat. Per últim, el terme 'Recepta Tradicional d'Andorra', fa referència als productes alimentaris elaborats d'acord amb la tradició i la cultura culinàries andorranes.El consell de ministres també ha aprovat l'adjudicació dels ajuts del primer semestre per a Ramaders d'Andorra S.A., que ascendeixen fins als 217.059 euros. L'import es correpon a la producció de productes agraris de qualitat que es comercialitzen sota el segell de carn de qualitat controlada d'Andorra, per un import de 80.440 euros i pel segon trimestre de 56.175 euros.