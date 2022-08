Estudi de satisfacció de la CASS a assegurats i declarants

La parapública cobrirà el cost d’un medicament per a la diabetis

El consell d’administració de la CASS va acordar ahir adjudicar a l’empresa 9MK la realització d’un estudi de la satisfacció dels assegurats i declarants de la CASS, segons va informar la parapública en un comunicat. En aquest sentit, es preveu que durant els mesos d’octubre i novembre es realitzin 750 enquestes telefòniques, 500 a assegurats i 250 a declarants.



Així mateix, es va aprovar la licitació d’un concurs públic nacional per a la contractació de l’assegurança complementària d’assistència sanitària per al personal de la CASS, així com l’adjudicació de la gestió d’incidències, alarmes i identificació d’actius a l’empresa Solucions, SA; l’adjudicació

#1 Treballador

(31/08/22 07:20)