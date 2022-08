Allargada la concessió del túnel d'Envalira vuit anys

Actualitzada 31/08/2022 a les 18:13

Govern ha acordat allargar la concessió administrativa del túnel d'Envalira a l'empresa explotadora durant més de vuit anys per "restablir l'equilibri economicofinancer a causa de l'impacte de la pandèmia de la covid-19", segons ha informat el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. En aquest sentit, Torres ha assenyalat que es vol donar resposta a la sol·licitud que la societat concessionària va presentar davant el ministeri a l'abril "atenint-nos al fet que la pandèmia i les mesures de restricció de la mobilitat van provocar una disminució del volum de tràfic que va transitar pel túnel durant el 2020 i 2021, causant la disminució dels ingressos de la societat concessionària".



Així doncs, Túnel d'Envalira SAU va presentar la petició d'allargament. La durada inicial de la concessió, segons ha recordat el titular de Turisme i Telecomunicacions, era de cinquanta anys des del 6 d'agost del 1999 fins al 5 d'agost del 2048, però ara amb l'allargament del contracte, finalitzarà el 17 d'octubre del 2056 amb una pròrroga de 8,2 anys.Torres ha defensat que es van fer uns càlculs econòmics i que "tant l'empresa com el Govern van fer un contrainforme per validar que aquests imports eren els correctes i que es pogués fer aquesta compensació per les pèrdues durant la pandèmia". Així mateix, ha indicat que l'empresa va deixar de facturar i per això "s'ha buscat la forma d'allargar la concessió i no fer una compensació econòmica".