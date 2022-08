Ocupació hotelera del 76,65% la setmana passada

Actualitzada 30/08/2022 a les 11:57

L'ocupació hotelera de la setmana anterior, del 22 al 28 agost ha estat del 76,65%, segons les dades fetes públiques per la Unió Hotelera aquest matí. L'entitat informa que la previsió era de més o menys el 65% per la qual cosa ha superat les expectatives i segueix a l'alça com les anteriors setmanes quan va ser del 89,07% del 15 a 21 d'agost; o la més alta del 8 a 14 d'agost de 90,65% i la pri.L'UHA espera que la propera setmana, segons la previsió d'avui dia, és que aquesta mitja encara baixi una mica més, cosa normal en aquest període de l’any.