Joel Joan titlla l'FNAC de 'catalanofòbic'

Actualitzada 30/08/2022 a les 14:03

La caràtula és reversible en català per Cat i espanyol per Esp. I vam insistir molt en això. Però la catalanofòbia de l’Fnac no la podem controlar. Tranqui si compres el DVD hi ha la VO i la doblada. Gires la caràtula i ja està. https://t.co/Lj9eYlOUab — Joel Joan (@JoelJoanJuve) August 29, 2022

L'actor català, Joel Joan, ha esclatat a les xarxes socials contra l'empresa Fnac d'Andorra la Vella, a causa que la caràtula de la seva pel·lícula 'Escape Room' tan sols es troba en castellà a la botiga, segons ell mateix ha assenyalat. El film, basat en la producció teatral creada pel mateix actor i director i el guionista i dramaturg, Hèctor Claramunt, es troba en la categoria de "cinema espanyol" a la botiga.Així, l'actor ha publicat al seu compte de Twitter que aquest fet no té res a veure amb la productora ni amb ell mateix i ha assenyalat que "la caràtula és reversible en català i espanyol i vam insistir molt en això". Per altra banda, ha assenyalat a la botiga de "catalanofòbica": "L'Fnac no la podem controlar. Tranqui si compres el DVD hi ha la VO i la doblada. Gires la caràtula i ja està".