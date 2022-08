Amenaça de vaga dels tècnics de transport sanitari

Actualitzada 30/08/2022 a les 21:22

Els tècnics del transport sanitari, que fins ara treballaven per Ambulàncies del Pirineu i que actualment es troben pendents de la subrogació a l'UTE Andorra de Transport Sanitari, han fet públic en una carta el seu malestar "patit durant el procés de subrogació a causa de les constants irregularitats en tot el procés de subrogació", segons assenyalen. En aquest sentit, indiquen que no s'ha respectat "els drets adquirits en l'empresa Ambulàncies del Pirineu (ADP) com diu l’article 12 de la Llei de Relacions Laborals"; també denuncien la planificació "incorrecta i no rebuda amb set dies d'antelació i suposadament irregular i pendent de denuncia"; així com la imposició de les guàrdies localitzables essent aquestes de caràcter voluntari".Un dels altres motius pels quals prenen aquesta decisió és, segons indiquen al comunicat, "les reiterades amenaces i coaccions rebudes per part de la senyora Divina Codina Serrate, directora d'operacions d'Egara, la qual no està registrada al Departament de Treball i Immigració andorrà", a més de la "falta de formació als treballadors, per part de la nova empresa, de vehicles i material sanitari que a dia 30 d’agost encara no s'ha realitzat".Per tots aquests motius que exposen, el conjunt de professionals del sector notifiquen que el pròxim 1 de setembre, es presentaran a les vuit del matí de manera unitària, a l'inici de la guàrdia corresponent, però "no durà a terme el començant del servei". Així mateix, exigeixen que l'1 de setembre de 2022 "es mantinguin les condicions laborals adquirides fins a data d’avui, a més a més, que es dugui a terme el compromís per la nostra igualtat de condicions amb el qual es va comprometre el ministre de sanitat anterior i actual" perquè el servei funcioni amb normalitat i ningú es vegi afectat.Amb aquest comunicat, els tècnics assenyalen que esperen "una resposta adequada en tot l’esmentat anteriorment i una predisposició per part del ministeri de Sanitat, SAAS, Comissió Sanitària Andorrana i tots els representants polítics del país per treballar en una solució conjunta".