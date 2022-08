Actualitzada 29/08/2022 a les 09:10

️ Dilluns 29 d'agost de les 9 h fins les 11 h la circulació romandrà tallada al C/ François Miterrand.



Motiu: emplaçament de camió grua@Mobilitat_AND pic.twitter.com/aqXK0FwFa5 — Escaldes-Engordany (@comuee) August 29, 2022

El comú d'Escaldes-Engordany informa d'un tall de circulació aquest matí al carrer François Miterrand, el tram comprès entre l'avinguda Consell de la Terra i de les Nacions Unides. En aquest sentit, de les 9 a les 11 del matí la circulació per la via romandrà tallada per l'emplaçament d'un camió grua.