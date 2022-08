“No hi ha producte” és la resposta més habitual que repeteixen aquests dies als clients

“No hi ha producte”. Aquesta és la resposta més freqüent que estan donant actualment de manera generalitzada les immobiliàries quan algú se’ls adreça per buscar un habitatge de lloguer. Pel que fa als habitatges de venda, encara se’n poden trobar, però també comencen a escassejar en alguns indrets, la qual cosa fa que algunes persones interessades es decantin per promocions que, de moment, encara només són sobre plànol.



“Hi ha un dèficit important d’habitatges de lloguer; n’hi ha pocs immobles i no es pot triar”, explica el responsable d’una immobiliària. I el pitjor de tot és que no s’albira una solució

