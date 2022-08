La Seu obre una investigació pels actes vandàlics a la piscina

Actualitzada 29/08/2022 a les 17:55

L'ajuntament de la Seu d'Urgell obre una investigació per localitzar els autors dels actes de vandalisme que va patir la piscina municipal la nit de festa major del dissabte, quan "diverses persones van accedir i tirar vidres a l'interior de la piscina, la qual cosa implicava un greu perill per als usuaris", segona va explicar l'alcalde Francesc Viaplana.Els operaris van treballar intensament durant tot el dia d'ahir per a netejar l'interior de la piscina i la superfície del recinte. A més, van ser necessàries tasques de desinfecció i de retirada de vidres que els autors de l'acte vandàlic van llançar a l'aigua. En aquest sentit, el servei municipal d'esports ha comunicat aquest matí la reobertura de les instal·lacions.