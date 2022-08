Els veïns desallotjats podien tornar ahir a l’edifici, però tres continuaven a casa de familiars i dos no havien pres una decisió

Els tècnics decidiran en el transcurs d’aquesta setmana si es pot fer algun tipus d’actuació per reforçar la seguretat del bloc Prat de la Solana, a Erts, que va resultar afectat pels intensos aiguats que van caure dissabte. Així ho va explicar ahir el secretari d’Estat d’Interior, Joan León, que va afirmar que potser es podrien fer obres per millorar, per exemple, “el drenatge de l’aigua” que cau de la muntanya, de manera que no s’acumuli als baixos de l’immoble, que és el que va provocar la inundació de tres pisos i de l’aparcament. “Seran els tècnics els qui decidiran

