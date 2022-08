Detinguda una parella per agredir i retenir a casa a la filla

Actualitzada 29/08/2022 a les 12:57

Una dona i un home residents de 65 i 63 anys respectivament van ser detinguts el dimarts a la nit per maltractar i retenir contra la seva voluntat a la filla, segons informa la policia en el balanç de detencions. Els agents van ser requerits al servei d'urgències de l'hospital en ser avisats que estaven atenent a una noia que hauria patit una agressió per part del seu pare. Posteriorment, es van identificar els progenitors de la víctima i se'ls va detenir per un delicte de maltractament en l'àmbit domèstic -pares a fills. A més també s'acusa a la dona d'un delicte contra la llibertat, de detenció il·legal, per retenir a la filla contra la seva voluntat. L'arrest va tenir lloc a les 23.34 hores a Encamp.El balanç també informa de l'arrest d'un no resident de 32 anys que es va identificar amb un document fals a la frontera francoandorrana. Els fets van passar el dimarts a les 16.30 hores, quan el turista va intentar accedir al Principat amb una falsa identitat. Els agents en verificar els documents van observar en els fitxers informàtics que el detingut havia estat controlat en cinc ocasions anteriors identificant-se verbalment amb una altra identitat. L'home va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.També es va procedir a la detenció d'un home no resident de 25 anys el divendres al matí per intentar accedir al Principat des de França en possessió d'1,4 grams de 'ChloroMethCathinone'. La policia apunta que es tracta d'una substància provinent de la Cantinona i similar a l'amfetamina. A més, el dimecres es va processar a un home no resident de 18 anys a la mateixa frontera per possessió de 0,9 grams d'speed.