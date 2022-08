'42 segundos', amb escenes del Pas, s'estrena el 2 de setembre

Actualitzada 28/08/2022 a les 06:36

El 2 de setembre és la data escollida per a l’estrena de 42 segundos, la pel·lícula d’Àlex Murrull i Dani de la Orden que va rodar part de les seves escenes al Centre Esportiu del Pas de la Casa, convertint així l’espai per primera vegada en un plató de cinema. L’estrena es farà en cinemes, plataformes digitals i a la televisió espanyola.La preestrena del film va tenir lloc dimecres passat als cinemes de l’Illa Carlemany, on es va fer una projecció prèvia al públic i on va ser present també el comú d’Encamp, amb l’assistència de la cònsol major, Laura Mas; el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, i la directora d’Esports, Infància i Joventut, Maribela Moreno. 42 segundos és una proposta basada en fets reals: tracta sobre les peripècies entre les dues bandes de la selecció espanyola de waterpolo: els madrilenys, liderats per Pedro Aguado (Jaime Lorente), i els catalans, amb Manel Estiarte (Álvaro Cervantes) al capdavant, als Jocs Olímpics de l’any 1992, quan tenien tots els números per guanyar i van acabar perdent per un gol d’Itàlia 42 segons abans del xiulet.