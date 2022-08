Els estius del passat

L'arxiu nacional implica la ciutadania en la identificació dels protagonistes d’imatges del segle XX. Twitter n’és el còmplice necessari.

Aquest divendres l’Arxiu Nacional publicava al seu compte de la xarxa social Twitter la darrera de les fotografies de la iniciativa Identifica’m estival. És la que es reprodueix a l’encapçalament d’aquesta pàgina i hi surten cinc persones en actitud distesa en un entorn natural i abillades en algun cas per prendre un bany. La data de la imatge se situa entre els anys 1935 i 1940 i pertany al fons de l’arxiu Casa Areny Plandolit, segons recull el tuit publicat. Al capdamunt de quatre d’elles un número per convidar qui vegi la fotografia i sàpiga qui és la persona que