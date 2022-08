‘Quillo’, com se’l coneixia, havia treballat molt per les tradicions a la parròquia

Josep Antoni Marquilló, membre molt destacat dels col·lectius que organitzen l’escudella i les falles a la capital, va morir divendres a 59 anys. El Quillo, com se’l coneixia, era molt popular a la parròquia perquè havia ocupat càrrecs tant a l’Associació de Fallaires, com a la Confraria d’Escudellaires d’Andorra la Vella i actualment era el president d’aquesta última. La pèrdua de Marquilló ha provocat una gran commoció a la parròquia, ja que no tenia cap malaltia que fes pensar en el fatal desenllaç.



En aquest sentit, l'Associació de Fallaires d’Andorra la Vella va voler transmetre el condol a la família i

