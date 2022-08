Desallotgen cinc veïns d'Erts a causa de les pluges

L'aigua i els sediments arrossegats afecten la carretera general i tres pisos d'un bloc proper

Les precipitacions que van caure ahir, a partir de dos quarts de set de la tarda, van ser les més intenses dels darrers quinze dies i van afectar diversos punts del Principat. Així, el cos de bombers va haver d’efectuar al voltant de 25 sortides per atendre emergències, com ara inundacions de baixos d’edificis i afectacions a les carreteres.



La parròquia més afectada per la pluja, de vegades acompanyada de pedra, va ser la Massana, on la Carretera General 5, a Erts, es va haver de tallar inicialment a causa de l'aigua i els sediments arrossegats que van afectar la carretera