107 usuaris del taxi per anar a radioteràpia

Assandca insisteix que el tractament s’ha de fer a Andorra perquè l’afectació ho justifica

El Govern ha apujat un 3,3% les tarifes del servei de taxi individual per traslladar malalts de càncer del país que hagin de seguir sessions de radioteràpia a Barcelona o Tolosa. Un servei cobert al cent per cent per la Seguretat Social i que es va impulsar per afavorir el confort dels pacients que han de fer el desplaçament a l’estranger per seguir un tractament que no es pot fer al Principat, una situació que ara per ara no està previst canviar. Un servei del qual l’any passat van fer ús 107 pacients, una majoria dels quals havien d’acudir a