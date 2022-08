Ingressada a l'hospital una dona de 57 anys després de ser atropellada a Escaldes

Actualitzada 26/08/2022 a les 07:26

Una dona resident de 57 anys es trobava ahir ingressada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell amb fractures múltiples després de ser atropellada per un turisme –Citroën C3–, amb matrícula del Principat, segons van informar des del centre sociosanitari. Els fets van tenir lloc dimecres a les set de la tarda al carrer de les Escoles d’Escaldes-Engordany quan la policia va rebre l’avís. La vianant va ser traslladada al centre hospitalari.Aquest no va ser l’únic accident registrat pel cos d’ordre. Un home resident de 20 anys va resultar ferit després de patir un accident entre un turisme –VW Golf–, i la seva motocicleta –Honda SH–, ambdós amb matrícula del Principat. Els fets van tenir lloc ahir al migdia, concretament a les 12.38 h, hora en què la policia va rebre l’avís dels fets, a l’avinguda d'Enclar número 44 de Santa Coloma a Andorra la Vella. El conductor de la motocicleta va ser traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va ser atès de les seves ferides.