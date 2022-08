Representants dels bombers, policies, agents penitenciaris, duaners i banders s’uniran en una nova organització per tenir més força

La plataforma sindical formada pel Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d’Andorra (CFPA), el Sindicat de Bombers d’Andorra (SIBA) i el Sindicat del Personal Penitenciari (SPP) no es constituirà com a tal, sinó que serà finalment un sindicat qui representi el conjunt dels cossos especials uniformats. A més, aquesta nova orgnaització integrarà també dos nous sindicats que fins ara no s’hi havien adherit: el del cos de banders, que fins ara no existia, i un de nou que estan organitzant alguns duaners. L’objectiu que es persegueix amb aquesta nova estructura és tenir més força perquè les seves reivindicacions laborals siguin