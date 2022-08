La primera fase dels treballs de la Borda Nova s’iniciaran en uns dies

La primera fase de les obres per aixecar els 44 pisos de lloguer a preu assequible promoguts pel Govern en un terreny cedit pel comú d’Andorra la Vella arrencarà en uns dies. De moment ja hi ha operaris i maquinària sobre el terreny de la Borda Nova per tal de dur a terme el desbrossament de vegetació i l’acondicionament necessari perquè arrenquin els treballs de construcció, una primera fase adjudicada al juliol a l’empresa Progec per 1,69 milions i que consistirà a dur a terme l’excavació de la parcel·la i el sosteniment d’aquesta amb ancoratges. En una segona fase l’executiu