Actualitzada 26/08/2022 a les 10:04

La conductora d'un turisme amb matrícula andorrana ha patit un sinistre aquest matí a la carretera general 3 de pujada a la Massana. La policia ha rebut l'avís a les 9.18 hores i la patrulla es troba treballant sobre lloc.L'incident ha tingut lloc al túnel de la Pedrera, on el vehicle hauria col·lidit sent l'únic turisme implicat. El sinistre ha causat danys materials i la conductora, l'única ocupant, hauria resultat ferida, segons ha informat el cos de seguretat. L'accident no ha afectat al trànsit.