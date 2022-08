El col·legi assegura que per ara “no hem tancat res” amb Salut i que l’objectiu és que l’acord arribi abans de la cursa electoral

El Col·legi de Psicòlegs i el ministeri de Salut continuen mantenint reunions periòdiques per avançar en els detalls que han de culminar amb la incorporació dels professionals a la cartera de serveis del sistema de salut públic i, per tant, a obtenir per als pacients la cobertura de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). Però la secretaria del col·legi Ariadna Alonso va assegurar ahir que ara per ara “no hem tancat res” i que el que estan fent totes dues parts és intercanviar idees per establir de “quina manera la psicologia pot entrar dins del sistema sanitari públic”.