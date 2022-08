Neix la guia jove digital amb recursos d'orientació educativa

Actualitzada 24/08/2022 a les 11:45

El ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat i els departaments dels set comuns presenten la guia jove digital que neix amb la voluntat d'actualitzar els recursos d'orientació educativa i juvenil que fins ara han funcionat en format paper (Guia Informa't d'ensenyament i recursos juvenils), segons informa l'executiu en un comunicat. Així, la guia digital en línia vol facilitar d'accés a la informació des de qualsevol dispositiu.En aquest sentit, la pàgina web organitza i amplia la informació continguda en l'actual guia In-forma't i adapta els continguts a través d'un model de navegació més àgil, intuïtiu i accessible. El Govern destaca que els continguts que s'ofereixen es divideixen en quatre blocs amb les temàtiques: formacions, serveis, ajuts i centres.Així, en el primer bloc de formacion es poden trobar les diferents a cursa a Andorra classificades segons la modalitat (presencial, en línia i semi presencials) així com segons els nivells (formacions professionals, universitàries, màsters, doctorats) i branques professionals. Pel que fa a l'apartat serveis, recull aquells recursos i serveis que poden ser de l'interès dels joves classificats segons àmbits (voluntariat, lleure, cultura, educació, esports, treball o salut) i destacant informació concreta com ubicació i dades de contacte de biblioteques, centres esportius, centres de salut, punts joves comunals, entitats juvenils (com el carnet jove d'Andorra o el fòrum nacional de la joventut) així com totes les associacions on realitzar qualsevol mena de voluntariat.Així mateix, els joves poden informar-se dels diferents ajuts a la infància i adolescència al bloc Ajuts que conté informació de totes les beques vinculades a l'estudi i altres com l'ajut a l'emancipació o el bus jove. A l'apartat Centres, s'accedirà a la informació dels diferents centres escolars segons parròquia, nivell o edats.