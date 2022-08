Les pedregades han afectat, de moment, gairebé el 19% del total de les plantacions del país

Les pedregades que han caigut durant el mes de juliol i sobretot a l’agost han afectat de manera important alguns camps de tabac del país. La parròquia més perjudicada per aquest fenòmen meteorològic ha estat Canillo, on el greu estat en què han quedat algunes plantacions ha fet que se’ls atorgui el dret de fresa, és a dir, que es pugui procedir a la destrucció del conreu. D’aquesta manera, l’autorització de destrucció es podrà aplicar al 54% de la collita d’aquesta parròquia, si bé són els productors els que determinaran, en última instància, si l’acabaran portant a terme o no.



