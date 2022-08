L’executiu s’ha reunit amb les companyies per anticipar-se a l’augment d’usuaris

La gratuïtat del transport públic està provocant un augment significatiu del nombre de persones que utilitzen l’autobús. Aquest increment està provocant que, en algunes línies i moments puntuals del dia, els autobusos vagin plens o gairebé al 100% de la seva capacitat. De moment, Govern no té constància ni ha rebut cap queixa per part dels usuaris sobre un possible col·lapse de les línies. Amb tot, l’executiu ja s’ha reunit amb les companyies de busos per afrontar la tornada a l’escola, conscients que es tracta sempre d’un moment de tensió per les carreteres i el transport públic.



Des de Govern treballen