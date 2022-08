El canvi de tarifa dels punts de càrrega no en frena l'ús

Actualitzada 24/08/2022 a les 06:23

Haver de pagar des del primer minut per carregar el cotxe elèctric a la via pública no ha frenat els conductors d’aquests vehicles a l’hora d’utilitzar els punts de Feda. La fi de les dues hores de càrrega gratuïta a via pública l’1 d’abril i les noves tarifes de la parapbúlica han tingut, de moment, poc impacte en els volums de càrrega, segons indiquen des de Feda.En concret, d’abril a juliol, s’han carregat 64.836 kWh en els 45 punts de càrrega que hi ha al carrer, un 17% més que durant els mateixos quatre mesos de l’any passat, quan es van carregar 64.754 Kwh. Ara bé, si les xifres s’observen per mesos, l’abril de 2022 es van carregar un 42% més de kWh que el mateix mes de l’any passat. En canvi, els mesos de maig, juny i juliol hi ha una disminució de l’11%, 18% i 1% respectivament.D’altra banda, l’entrada en vigor de les noves tarifes ha canviat el comportament de les càrregues a la via pública. Amb les noves condicions, els vehicles fan càrregues més intenses i, per tant, s’ha afavorit l’ús per part dels vehicles elèctrics purs. Actualment, Feda Solucions, cobra 8 euros l’hora en el cas dels carregadors accelerats de 22kW i 15 euros l’hora en el cas dels carregadors ràpids de 50kW. Durant cinc anys i fins aquest abril, s’oferien dues hores de càrrega gratuïta.