Visita guiada per conèixer les infraestructures energètiques del Madriu

Actualitzada 23/08/2022 a les 14:33

La Vall del Madriu-Perafita-Claror i FEDA Cultura organitzen el pròxim dissabte 27 d’agost una sortida per conèixer l’impacte de les obres de FHASA en el paisatge cultural de la Vall, segons informa la parapública en un comunicat. Així, l'excursió forma part del cicle “Vall del Madriu-Perafita-Claror, Patrimoni de la Humanitat, Patrimoni de Tots” que van inaugurar al març la coordinadora del MW Museu de l’Electricitat, Katia Vilana, i la directora de Transport de FEDA, Laura Bonet.L'objectiu és contemplar el patrimoni en la visita guiada gratuïta del 27 d'agost que surt a les 9.30 hores del Circuit de les Fonts i recorrerà el camí dels Matxos i coll Jovell per arribar a la presa de Ràmio, ja a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. FEDA destaca que el patrimoni cultural, social i energètic que representen les infraestructures energètiques construïdes durant la primera meitat del segle XX a la Vall són d'un gran valor i han deixat un llegat d’aprofitament de l’aiguaper a la producció d’energia. En aquest sentit, la companyia assenyala que la conca del Madriu, on hi ha molta fosa de neu, aporta fins al 20% de l’aigua del llac d’Engolasters, del qual surt el salt d’aigua cap a la Central hidroelèctrica de FEDA.Per altra banda, la vall va ser declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO el 2004. De la qual destaca el valor paisatgístic i la presa de l’Illa o de Ràmio, així com el canal hidràulic.