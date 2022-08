Les pedregades han afectat el 19% de la collita de tabac

Actualitzada 23/08/2022 a les 14:01

Les collites de tabac de les parròquies més afectades per la caiguda de pedregades fins al moment, han estat Canillo i Ordino, seguit de Sant Julià de Lòria i molt puntualment, Encamp, la Massana i Escaldes-Engordany. Així, Andorra la Vella ha estat l'única sobre la qual encara no s'han fet declaracions. Així ho informa l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra que, davant de les darreres pedregades han fet pública una prèvia valoració de l'afectació. Tot i això, l'entitat destaca que és prematura perquè "no s'ha acabat el període de risc" i "no s'ha fet encara el peritatge de les més tardanes".En aquest sentit, l'associació assenyala que "la major part dels colliters valoren el grau d'afectació del cultiu després d'aquests sinistres meteorològics, i moltes vegades -malgrat trobar-se el tabac pedregat- no els declaren perquè no tindran una incidència final molt significativa sobre la collita".Així, les pedregades a les quals es refereixen, acompanyades sovint d'episodis de pluja intensa, han estat les del 29 de juliol i les del 6 i 12 d'agost. L'entitat informa que el nombre de parcel·les de tabac sobre les quals s'ha declarat un o més sinistres ha estat de 111, de les quals han estat visitades fins a la data actual 73. En aquest sentit, la declaració de pedra ha afectat, quasi el 19% del total de la collita, tot i que repartit de forma desigual entre parròquies. És a dir, el 91% del tabac de Canillo ha estat declarat com a pedregat, el 45% del d'Ordino i el 17% el de Sant Julià de Lòria.Aquests percentatges es modulen amb les visites tècniques que s'estan portant a terme, materialitzant-se de forma provisional en un 66%, un 26% i un quasi 8% d'afectació real respectivament, segons destaca l'entitat. A més, els tècnics valoren com no afectades les fulles de tabac que, malgrat presentar alguns forats ocasionats per la pedra, mantinguin la seva estructura de nervis intacta.Per això, l'associació afirma que el greu estat d'algunes de les parcel·les de Canillo ha conduït a l'atorgament del dret de fresa. L'autorització de destrucció del cultiu aplica al 54% de la collita d'aquesta parròquia, si bé és finalment el productor el que determinarà o no la seva aplicació.