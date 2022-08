L'IRPF es podrà presentar fins al 15 d'octubre vinent

El consell de ministres va aprovar ahir l’habilitació de les dues primeres setmanes d’octubre per presentar les declaracions de l’IRPF, després que durant els darrers dies de juliol i els primers d’agost la seu electrònica de Govern patís incidències. Segons va informar l’executiu, de forma excepcional no es consideren presentades extemporàniament les declaracions del pagament fraccionat de l’IRPF relatives a l’exercici 2022, sempre que es presentin entre l’1 i el 15 d’octubre. A més, durant aquest període no s’aplicarà cap recàrrec per presentació extemporània i s’admetrà l’ingrés del deute tributari mitjançant domiciliació bancària.



D’altra banda, el Govern va donar llum verd