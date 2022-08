Actualitzada 23/08/2022 a les 06:32

El COEX va compartir ahir a través de Twitter un vídeo que mostra els treballs que estan fent aquests dies per començar a preparar l'hivern. El cos va apuntar que estan revisant els dispositius de protecció d’allaus que hi ha ubicats a les vint zones controlades per risc d’allaus a les carreteres.