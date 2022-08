Un intern va donar negatiu ahir al matí i els altres resten aïllats al mòdul de menors

El centre penitenciari de la Comella continua afectat per la covid-19, però la xifra d’interns positius va baixar ahir a tres. La quarta persona afectada per la malaltia va donar negatiu en la prova diagnòstica ahir al matí, segons van informar fonts de Govern a aquest rotatiu. Les mateixes fonts van especificar que, fins ara, tots els afectats han presentat únicament simptomatologia lleu. Dijous passat van saltar les alarmes al centre penitenciari després que es detectessin els tres primers positius.



L’executiu va recordar que ràpidament es va aplicar el protocol d’aïllament dels afectats, per tal d’evitar que altres interns es contagiessin