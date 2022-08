Andorra rep un 37% més de visitants el juliol d'enguany que el de l'any passat

Actualitzada 23/08/2022 a les 06:26

Andorra va rebre 845.856 visitants el juliol, un 36,8% més que el mateix mes de l’any passat, segons l’enquesta de moviments turístics a les fronteres publicada ahir per Estadística. La majoria, 517.078 són excursionistes, mentre que 328.778 són turistes. En comparació amb les dades del juliol de 2021, l’increment es troba influenciat per l’entrada de visitants d’altres nacionalitats, que augmenta en un 143,7%, seguit pels visitants francesos i els espanyols, que incrementen un 44,7% i un 17,8% respectivament.Pel que fa al flux de vehicles del juliol, 365.107 van accedir al Principat el mes passat. Es tracta d’una variació positiva del 8,7% respecte del mateix període del 2021. El total de turismes ha crescut en un 8,5% i el de vehicles pesants un 14,4%. L’increment més gran es detecta a la frontera francoandorrana, on el flux d’entrada de vehicles creix en un 14%, mentre que per la hispanoandorrana ha crescut en un 5,6%.