El Govern aspira a deixar els compromisos en 1.189 milions gràcies a un estalvi de 100 milions i que sigui de 14.762

L’estalvi que busca l’executiu per reduir el seu endeutament fins a 1.189 milions d’euros faria que el deute per habitant quedés en 14.762 euros. L’executiu es podrà estalviar prop de 100 milions d’euros si el ritme de l’economia es manté, segons va detallar el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà. Aquest estalvi resulta d’una emissió de deute prevista en el pressupost per a l’exercici 2022 que, previsiblement, no caldrà fer, cosa que permetrà reduir el deute amb el qual l’Estat tancarà l’exercici. “A nivell de pressupost s’havia previst fer aquesta emissió; això responia a les necessitats de cobrir els