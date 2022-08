Actualitzada 22/08/2022 a les 10:04

Des del COEX preparem l'hivern molt abans que comenci el ❄️



Tenim 2️⃣0️⃣ zones controlades per risc d'allaus a les carreteres, la majoria de les quals estan equipades amb dispositius de protecció que estem revisant aquests dies.#winteriscoming #lafeinaquenoesveu@GovernAndorra pic.twitter.com/fyNpbdnMcw — COEX (@COEX_Andorra) August 22, 2022

El departament de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) ha compartit a través de Twitter un vídeo que mostra els treballs que estan fent aquests dies per tal de començar a preparar l'hivern. En aquest sentit, el cos apunta que estan revisant els dispositius de protecció d'allaus que hi ha ubicats a les 20 zones controlades per risc d'allaus a les carreteres.