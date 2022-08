Andorra ha rebut 845.860 visitants al juliol

Actualitzada 22/08/2022 a les 11:23

Andorra ha rebut 845.856 visitants al juliol, un 36,8% més que el mateix mes de l'any passat, segons l'enquesta de moviments turístics a les fronteres publicada avui per Estadística. Del total, 517.078 són excursionistes, mentre que 328.778 són turistes. En comparació a les dades del juliol del 2021, l'increment es troba influenciat per l'entrada de visitants d'altres nacionalitats, que augmenta en un 143,7%, seguit pels visitants francesos i els espanyols, que incrementen un 44,7% i un 17,8% respectivament.Tanmateix, el departament publica avui l'estadística de flux de vehicles al juliol, on apunten que 365.107 van accedir al Principat el mes passat. Es tracta d'una variació positiva del 8,7% respecte del mateix període del 2021. El total de turismes ha crescut en un 8,5% i el de vehicles pesants un 14,4%. L'increment més gran es detecta a la frontera francoandorrana, on el flux d'entrada de vehicles creix en un 14%, mentre que per la hispanoandorrana ha crescut en un 5,6%.