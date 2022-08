Majoral no vol una unió amb Liberals si abans no s’ha definit el model de país que es vol

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, no descarta una hipotètica coalició de Terceravia amb Liberals de cara a les properes eleccions al Consell General, però condiciona la reedició del pacte que ja van mantenir en el passat les dues formacions al “projecte” de país. “Abans de parlar d’apropaments s’hauria de parlar de projectes de país”, va afirmar el mandatari, que va insistir que feia les declaracions “a títol estrictament personal”, no pas com a membre ni representant del partit.



Majoral no és partidari d’una aliança purament tàctica entre tots dos partits, només fonamentada en el càlcul electoral.