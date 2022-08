Andorra, centre de les relacions de cooperació transfrontereres

Un dels àmbits amb més potencial de desenvolupament és el de la salut

Andorra, per la seva condició d’Estat independent i, per tant, gràcies a la seva capacitat per parlar de tu a tu amb les institucions supranacionals, com ara la Unió Europea, pot jugar un rol “central i decisiu” en les relacions de cooperació amb les regions veïnes. Aquest és un dels punts que van coincidir a assenyalar la majoria de ponents que van participar, ahir, en la 35a edició de la Diada Andorrana a la 54a Universitat Catalana d’Estiu (UCE). La trobada, que va tenir com a fil conductor la cooperació transfronterera, va tenir lloc, com és habitual, a la localitat