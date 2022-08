Mor l'empresari i polític d'Encamp Daniel Torres Baró

Va ser un dels fundadors el 2019 d’Agrupament Encampadà

La parròquia d’Encamp va viure ahir un dia molt trist, tal com van comentar molts usuaris de les xarxes socials. I és que un dels seus empresaris més coneguts, Daniel Torres Baró, de 53 anys, va morir després que se li diagnostiqués, encara no fa un any, una esclerosi lateral amiotròfica (ELA). En l’àmbit polític, Torres, de casa Guillem d’Encamp, va ser un dels fundadors, l’any 2019, d’Agrupament Encampadà i actualment n’era un dels vicepresidents. La secretària d’AE, Susagna Venable, va explicar ahir que Torres era una persona “superconeguda, molt propera i estimada” i que va participar “fins a l’últim