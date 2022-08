L'ocupació supera el 90% durant la darrera setmana

Actualitzada 18/08/2022 a les 06:22

Els establiments hotelers van registrar durant la setmana passada, del 8 al 14 d’agost, una ocupació que es va situar en el 90,65%, segons les dades recollides per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). Aquesta xifra és valorada positivament pels membres del sector, ja que està només dos punts per sota de la que es va registrar el 2019 en aquest mateix període, que va ser del 92,5%. El president de la UHA, Jordi París, considera que la bona ocupació d’aquesta setmana posa de manifest que, malgrat la forta competència que suposen altres destinacions, tant el sector com el país van “pel bon camí” perquè es pugui assolir el nombre de turistes que hi havia abans que comencés la pandèmia del coronavirus. L’associació ha constatat que es manté l’alt nivell de reserves d’última hora, entre un i tres dies abans de l’arribada al país, una tendència ja existent en els últims anys però que “se segueix accentuant”. D’aquesta manera, tot apunta que en principi el mes d’agost es podria tancar amb una ocupació que seria de prop del 80%, “una mica per sota de l’any passat”, per la qual cosa és important que la setmana en curs se situï com a mínim prop del 77%, com s’ha previst. I és que, tal com es recorda des de la UHA, “la segona quinzena de l’agost determinarà el resultat de tot el mes”. La primera setmana d’agost, de l’1 al 7, es va registrar una ocupació del 77,36%.