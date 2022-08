Cultura vol crear un sistema d'hologrames per a la Casa d'Areny-Plandolit

Actualitzada 18/08/2022 a les 06:34

El ministeri de Cultura busca una empresa que pugui crear un sistema audiovisual immersiu per a la Casa d’Areny-Pladolit. “La proposta lliga amb els punts establerts al pla estratègic de museus 2017-203 amb l’objectiu d’incorporar progressivament les noves tecnologies”, va explicar ahir el ministre portaveu, Eric Jover.En aquest sentit, el Govern vol aprofitar l’alta afluència a aquest museu per introduir-hi el sistema d’hologrames que “està previst instal·lar-se a la zona del cap de casa, que ha estat un espai poc utilitzat en la visita que s’ofereix”, assevera el comunicat de l’executiu, que remarca que “l’ús d’hologrames i altres tècniques de realitat augmentada està prenent força als països veïns; per tant, oferir un producte d’aquestes característiques permetrà crear una connexió emocional entre l’usuari i el museu, actualitzar els recursos i generar un nou pol d’atracció”.