Actualitzada 17/08/2022 a les 06:26

Una dona gran va quedar atrapada en un ascensor de la plaça del Poble per una avaria ahir a les 12.45 hores. Els operaris de l’aparcament van provar d’obrir les portes i com que no van poder van alertar l’empresa de manteniment, que va trigar uns 20 minuts a acudir des que va ser avisada.