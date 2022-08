Govern aprova la prohibició dels plàstics d'un sol ús

Actualitzada 17/08/2022 a les 17:38

Govern ha aprovat avui la llista de productes de plàstic d'un sol ús que prohibirà la nova llei d’economia circular. Així, els bastonets de cotó i palletes de plàstic -excepte que siguin utilitzats en ús sanitari-; els coberts i plats de plàstic; els agitadors de begudes de plàstic; els pals destinats a lligar globus, i els recipients per aliments i begudes fets amb poliestirè, seran eliminats dels mercats andorrans a partir de l'1 de gener del 2023. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha apuntat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que s'enviaran les cartes als centres comercials perquè comencin a esgotar estocs i no facin noves comandes d'aquests elements.D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat un segon reglament de la llei d'economia circular per a la convocatòria d'una partida de 150.000 euros destinada a empreses "actives i dinàmiques" en la fomentació de l'economia circular.