FEDA haurà d'autoritzar les empreses de mineria de criptomonedes

Les empreses de mineria de criptomonedes necessitaran un informe d'autorització de FEDA per desenvolupar les seves activitats, segons ha informat la ministra de Medi Ambient, Silvia Calvó, en roda de premsa. En el consell de ministres d'avui Govern ha aprovat un reglament que desenvolupa la llei d'actius digitals per regular les instal·lacions de mineria de criptoactius amb l'objectiu de mitigar l'impacte que tenen sobre el sistema elèctric sense perjudicar la integració dels criptoactius dins dels seus usos i activitats particulars.Calvó ha recordat que les activitats de mineria consumeixen molta energia i poden tenir un impacte en el sistema elèctric "en funció de la potència que puguin demanar i el consum que cada empresa pugui sol·licitar". A més, també ha apuntat que la xarxa elèctrica està dimensionada per atendre la demanda existent i els increments previsibles deguts al creixement de l'activitat econòmica i del grau d'electrificació, i "un creixement important a curt termini no previst, com el que pot derivar de la instal·lació de granges de mineria de criptoactius, podria ocasionar problemes i tensions a la xarxa".En aquest sentit, el reglament estableix un seguit de requisits proporcionals a la capacitat de la instal·lació i alineats amb els requisits tècnics necessaris per assegurar la viabilitat del sistema elèctric. El reglament preveu que FEDA valori "l'impacte de les activitats al sistema elèctric i preveurà mesures correctores com que hagin de ser ells mateixos els que produeixin part de l'energia que consumeixin, o que s'hagin de connectar a la xarxa seguint uns determinants criteris tècnics".