L'IPC baixa al 7,3% al juliol

L'Índex de Preus al Consum (IPC) interanual va acabar en un 7,3% al juliol, que suposa una dècima per sota de la dade del juny i tres menys de la dada avançada a principis de l'agost que era del 7,6%, segons publica Estadística aquest matí. La inflació del mes passat registra una forta pujada en comparació amb l'1,9% que es va registrar el juliol del 2021 i la inflació subjacent, que no té en compte la variació dels preus de productes frescos i energètics està en el 3,5%.El recull indica que la mínima baixada de l'IPC del mes passat està motivada per "un decreixement en els preus del transport urbà del 34,3% i pel comportament dels productes petroliers que han baixat un 0,4%". Estadística assenyala que els sectors que més fan encarir els preus són vestit i calçat que va augmentar al juliol un punt i nou dècimes arribant al 4,8% de pujada i el grup de aliments i begudes no alcohòliques amb un increment de 0,4 dècimes que eleva l'índex interanual al 10%.La dada de l'IPC del juliol dels països veïns és la mateixa que es va avançar a principis d'agost. Espanya acumula un encariment de preus interanual del 10,8%, sis dècimes més que al juny, i a França és del 6,1%, tres dècimes per sobre de la inflació del juny.