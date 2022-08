Espot insta a patronal i sindicats a un acord per fer front a la inflació

Actualitzada 16/08/2022 a les 13:12

Xavier Espot ha demanat aquest matí a la patronal i als sindicats un acord per fer front a la inflació. Espot considera que tant la pujada salarial com la dels lloguers sigui acordada en el comitè econòmic i social. En cas que no s'arribi a un acord, serà l'executiu qui prendrà la decisió per fer front a la pèrdua de poder adquisitiu vinculat a la inflació.A més, el cap de Govern ha destacat que si la inflació acaba sent desmesurada potser no es podrà acabar apujant tot l'IPC, tot i que en aquest cas tampoc es permetria apujar els lloguers al mateix ritme.