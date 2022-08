Consells per protegir-se de les tempestes elèctriques

Actualitzada 16/08/2022 a les 18:01

Protecció Civil ha publicat a les xarxes socials un seguit de mesures que s'han d'adoptar en cas de trobar-se a la muntanya amb una tempesta elèctrica. L'entitat remarca que cal desfer-se d'objectes metàl·lics com bastons o motxilles amb carcassa i evitar les zones elevades, els blocs de pedra o els arbres aïllats. Les recomanacions són allunyar-se de llacs, rius i superfícies humides i buscar refugi i en cap que no sigui possible Protecció Civil remarca que "el bosc és més segur que el camp obert".L'entitat explica la posició que s'ha de mantenir quan no hi hagi possibilitat d'aixoplugar-se en un refugi. El consell és "ajupiu-vos, tocant només amb la punta dels peus a terra, el cap entre els braços i els genolls, i les orelles tapades. Si teniu una motxilla de tela, feu-la servir d'aïllant, situant-la entre els peus i el terra".