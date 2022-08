Arrestada una dona per donar una identitat falsa

La resident, de 31 anys, treballava en un local de restauració

Una dona que treballava en un local de restauració de la Massana va ser arrestada dijous passat al matí per haver fet servir una identitat falsa, segons va fer públic ahir la policia. Una patrulla es va desplaçar a l’establiment “per citar una de les seves empleades al servei d’Immigració”, va explicar el cos de seguretat, i en verificar la identitat de la dona resident de 31 anys amb un document “es constata que no correspon amb la qual es va identificar verbalment en dues ocasions amb anterioritat” davant la policia. Els agents van detenir la dona com a presumpta