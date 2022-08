El president del partit assegura que només va renunciar a ser cap de llista però no a deixar la política activa

El president de Liberals, Jordi Gallardo, encara no ha decidit quin serà el seu paper a les properes eleccions generals, però no descarta formar part de les llistes del seu partit si la formació li ho demana. Així ho va assegurar en una entrevista al Diari, en la qual va deixar clar que quan va anunciar que renunciava a ser candidat a cap de llista en cap cas va descartar seguir en política activa. “A la roda de premsa vaig mesurar molt bé les meves paraules i no vaig dir que em retirava de la política, vaig dir que no

