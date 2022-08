Actualitzada 15/08/2022 a les 06:41

Meteorologia va avisar ahir d’una baixada notable de les temperatures per avui arran d’un front que portarà “nuvolositat abundant amb alguns ruixats febles i dispersos a la tarda”. El pronòstic es repeteix per a tota la setmana, ja que les temperatures no remuntaran fins al cap de setmana.