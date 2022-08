Un turista espanyol mor en una excursió a la coma de Varilles

L’home, d’una seixantena d’anys, va patir una parada cardíaca que va ser fatal

Un home de nacionalitat espa­nyola no resident d’uns seixanta anys va morir ahir mentre feia una excursió en grup per la coma de Varilles, a Canillo, segons va informar la policia. El cos de seguretat va rebre un avís dels bombers a les 14.35 hores per la defunció d’una persona i es van desplaçar efectius del grup de muntanya en helicòpter fins al lloc dels fets per fer les verificacions de l’òbit de la persona. El cap de guàrdia de bombers va explicar que van ser alertats a les 13.47 hores perquè hi havia una persona inconscient que els acompanyants